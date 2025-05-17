Путин обсудил с Токаевым итоги переговоров в Стамбуле

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили ход и итоги переговорного процесса между РФ и Украиной, прошедшего в турецком Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.