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Регион
17 мая, 09:48

Путин обсудил с Токаевым итоги переговоров в Стамбуле

Президент РФ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Обложка © ТАСС / Михаил Метцель

Состоялся телефонный разговор между президентами России и Казахстана. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили ход и итоги переговорного процесса между РФ и Украиной, прошедшего в турецком Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Состоялся также обмен мнениями по итогам проведённых в Стамбуле прямых российско-украинских переговоров», — говорится в сообщении.

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Напомним, что 16 мая в Стамбуле прошли российско-украинские переговоры, которые изначально планировались на 15 мая. Встреча продолжалась около двух часов. Владимир Мединский, советник российского президента и руководитель делегации РФ, по завершении переговоров информировал о беспрецедентном обмене военнопленными в соотношении «тысяча на тысячу». Он отметил, что стороны пришли к договорённости о представлении взаимных предложений по потенциальному урегулированию конфликта. Сообщается, что украинские представители инициировали предложение о проведении саммита на высшем уровне, на что российская сторона дала согласие. Мединский также заявил о намерении Москвы поддерживать переговорный процесс.

Александра Мышляева
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