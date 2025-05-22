Россиянина Чиракадзе приговорили в Италии к 3,2 годам за организацию побега Усса

Суд в Милане приговорил гражданина России Дмитрия Чиракадзе к трём годам и двум месяцам лишения свободы за участие в организации побега Артёма Усса-младшего из-под домашнего ареста. Об этом сообщает агентство Ansa.

Следствие считает, что Чиракадзе, один из сооснователей юридического сервиса «Право.ру», координировал операцию по вывозу Усса из Италии при помощи сообщников с Балкан. Прокуратура запрашивала для него 5,5 лет заключения.