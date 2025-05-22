Россиянина Чиракадзе приговорили в Италии к 3,2 годам за организацию побега Усса
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Суд в Милане приговорил гражданина России Дмитрия Чиракадзе к трём годам и двум месяцам лишения свободы за участие в организации побега Артёма Усса-младшего из-под домашнего ареста. Об этом сообщает агентство Ansa.
Следствие считает, что Чиракадзе, один из сооснователей юридического сервиса «Право.ру», координировал операцию по вывозу Усса из Италии при помощи сообщников с Балкан. Прокуратура запрашивала для него 5,5 лет заключения.
В октябре 2022 года Министерство юстиции США предъявило российскому предпринимателю Артёму Уссу обвинения в обходе санкций и отмывании денежных средств. Он был задержан в Италии, а суд в Милане одобрил его экстрадицию в США, где ему грозит до 30 лет тюремного заключения. Впоследствии Усс сбежал из-под домашнего ареста, но позже сам пришёл в МВД России. В декабре прошлого года его отец, сенатор от Красноярского края Александр Усс, подтвердил, что Артём находится на территории РФ. Это заявление прозвучало после того, как власти США объявили вознаграждение за информацию о его местонахождении.