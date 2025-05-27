Россия созвала Совбез ООН на срочное заседание из-за исходящей от Европы угрозы
Полянский: Россия созвала заседание СБ ООН из-за исходящей от Европы угрозы миру
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Golden Brown
Россия требует провести 30 мая внеплановое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи угрозой миру, исходящей от стран Европы. Там пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.
«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал дипломат у себя телеграм-канале.
По словам Полянского, Греция, к которой мае перешло председательство в Совбезе ООН, может назначить заседание на 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве) 30 мая. Он объяснил действия Европы попыткой поддерживать украинскую тему «на плаву» в Совете Безопасности, даже если они рискуют не угадать с предпочтительной для команды президента США тональностью. Терпение недругов в ООН, затаившихся в ожидании результатов стамбульских переговоров и реакции на них Дональда Трампа, похоже, иссякло, заметил дипломат.
Напомним, 16 мая в Стамбуле впервые с 2022 года состоялись переговоры между российской и украинской делегациями. Они продлились около двух часов. Глава российской делегации, помощник президента РФ Владимир Мединский, сообщил о главном итоге – договорённости провести масштабный обмен пленными по формуле «1000 на 1000». Обмен был завершён полностью 25 мая. Новый раунд переговоров по урегулированию ситуации на Украине может также пройти в Турции. В США тем временем заявили, что Трамп рассматривает вариант предложения российскому лидеру Владимиру Путину восстановить экономические связи России с международным сообществом в обмен на прекращение огня.