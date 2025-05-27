Россия требует провести 30 мая внеплановое заседание Совета Безопасности (СБ) ООН в связи угрозой миру, исходящей от стран Европы. Там пытаются помешать мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский.

«Европейские спонсоры киевского режима запросили заседание по гуманитарной ситуации на Украине на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) 29 мая. Мы решили ответить зеркально и, в свою очередь, запросили заседание в связи с угрозами международному миру и безопасности вследствие действий ряда европейских государств, пытающихся помешать усилиям по мирному урегулированию украинского кризиса», — написал дипломат у себя телеграм-канале.