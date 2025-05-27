Сослуживцы Пашаева трижды просили вернуть его на СВО

Несмотря на неоднократные прошения сослуживцев Пашаева о его возвращении в зону спецоперации, все они были отклонены. Как сообщает SHOT, в ближайшие шесть месяцев Пашаев будет находиться под стражей.

В зону СВО эпатажный адвокат отправился по контракту, который заключил в середине февраля 2024 года. По словам его защиты, он командовал танком и даже был награждён медалью за проявленную храбрость. В июне прошлого года Пашаев дважды получил ранения. В ходе судебного заседания сам адвокат выразил уверенность в вынесении справедливого решения.