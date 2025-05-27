Сослуживцы Пашаева трижды просили вернуть его на СВО
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Щербак Александр
Несмотря на неоднократные прошения сослуживцев Пашаева о его возвращении в зону спецоперации, все они были отклонены. Как сообщает SHOT, в ближайшие шесть месяцев Пашаев будет находиться под стражей.
В зону СВО эпатажный адвокат отправился по контракту, который заключил в середине февраля 2024 года. По словам его защиты, он командовал танком и даже был награждён медалью за проявленную храбрость. В июне прошлого года Пашаев дважды получил ранения. В ходе судебного заседания сам адвокат выразил уверенность в вынесении справедливого решения.
Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре 2024 года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» обещал Блиновским избежать уголовной ответственности. Позже стало известно, что у него были значительные долги. В середине сентября его арестовали. Следственные органы выяснили, что бывший адвокат в зоне боевых действий предлагал военнослужащим СВО за деньги приобрести у него место в тылу, вдали от опасности. Пашаеву предъявлены обвинения, но он отказывается сотрудничать со следствием. Сегодня стало известно, что он подал в суд ходатайство с просьбой отправить его на фронт.