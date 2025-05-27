Пашаев просится искупать грехи на СВО вместо 10 лет колонии за продажу «мест в тылу» на 45 млн

Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обратился с просьбой направить его на фронт. Таким образом он планирует искупить свою вину, сообщает Telegram-канал SHOT.