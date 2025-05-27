Пашаев просится искупать грехи на СВО вместо 10 лет колонии за продажу «мест в тылу» на 45 млн
SHOT: Арестованный бывший адвокат Эльман Пашаев попросился в зону СВО
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС /Сергей Савостьянов
Бывший звёздный адвокат Эльман Пашаев, арестованный по обвинению в мошенничестве в зоне проведения специальной военной операции (СВО), обратился с просьбой направить его на фронт. Таким образом он планирует искупить свою вину, сообщает Telegram-канал SHOT.
Сегодня в Донецке суд рассматривает его дело, адвокаты уже подготовили соответствующее ходатайство. Сейчас Пашаеву грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре 2024 года по делу о мошенничестве на сумму около 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» обещал предпринимателю Алексею Блиновскому помочь избежать уголовной ответственности как ему самому, так и его супруге. Впоследствии выяснилось, что у самого Пашаева также имелись крупные долги. В середине сентября его арестовали. Следственные органы установили, что бывший адвокат не бездействовал в зоне боевых действий: он предлагал бойцам СВО за деньги купить у него место в тылу вдали от опасности. Пашаеву предъявлены обвинения, однако он отказывается сотрудничать со следствием.