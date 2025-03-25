СК завершил следствие по делу экс-адвоката Пашаева

В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве завершены следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — указано в сообщении.

По данным следствия, экс-адвокат убедил мужа блогера Елены Блиновской, Алексея, что за значительное вознаграждение он сможет избавить их от уголовной ответственности по уже начатому делу. В результате Пашаев мошенническим способом завладел у Блиновского суммой свыше 47 миллионов рублей.