СК завершил следствие по делу экс-адвоката Пашаева
Эльман Пашаев. Обложка © TACC / Алексей Белкин
В отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева по уголовному делу о мошенничестве завершены следственные действия. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Военными следственными органами СК России завершены следственные действия по уголовному делу в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Он обвиняется в совершении преступлений предусмотренных ч.4 ст.159, ч.3 ст.30 ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество в особо крупном размере)», — указано в сообщении.
По данным следствия, экс-адвокат убедил мужа блогера Елены Блиновской, Алексея, что за значительное вознаграждение он сможет избавить их от уголовной ответственности по уже начатому делу. В результате Пашаев мошенническим способом завладел у Блиновского суммой свыше 47 миллионов рублей.
В СК дополнили, что в период с июля 2023 по сентябрь 2024-го экс-адвокат пытался похитить более 15 миллионов рублей у Алексея Захарова. Однако не успел, так как его преступные деяния пресекли полицейские.
Напомним, что Эльман Пашаев был задержан в Москве осенью прошлого года, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве на 45 миллионов рублей. По данным следствия, «звёздный адвокат» пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому спасти его вместе с супругой от уголовной ответственности. Позже оказалось, что и сам адвокат имеет внушительные долги. В том же году Пашаева арестовали. Следователи установили, что экс-адвокат не сидел без дела в зоне боевых действий: он предлагал заключённым-бойцам СВО оставаться в тылу за деньги и не рисковать жизнью. В январе 2025-го в отношении Пашаева возбудили новое уголовное дело.