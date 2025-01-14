Новое дело против экс-адвоката Пашаева может быть связано с продажей БПЛА

В материалах нового уголовного дела, которое завели на бывшего адвоката Эльмана Пашаева, речь может идти о несостоявшейся сделке по продаже беспилотника, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в адвокатских кругах. По данным издания, сумма сделки составляла 1,5 миллиона рублей.

Подробности дела стали известны в рамках заседания Московского гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте Пашаева. Потерпевший Захаров заявил, что экс-адвокат получил деньги за продажу беспилотника, но не выполнил своих обязательств. В результате этого Захаров написал заявление о мошеннических действиях со стороны Пашаева.