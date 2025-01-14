Новое дело против экс-адвоката Пашаева может быть связано с продажей БПЛА
«Коммерсант»: Пашаев мог смошенничать с продажей БПЛА за 1,5 млн рублей
В материалах нового уголовного дела, которое завели на бывшего адвоката Эльмана Пашаева, речь может идти о несостоявшейся сделке по продаже беспилотника, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источник в адвокатских кругах. По данным издания, сумма сделки составляла 1,5 миллиона рублей.
Подробности дела стали известны в рамках заседания Московского гарнизонного военного суда, где рассматривалось ходатайство об аресте Пашаева. Потерпевший Захаров заявил, что экс-адвокат получил деньги за продажу беспилотника, но не выполнил своих обязательств. В результате этого Захаров написал заявление о мошеннических действиях со стороны Пашаева.
О возбуждении нового уголовного дела против Пашаева стало известно накануне. Свою вину в мошенничестве экс-адвокат не признаёт.
Напомним, Эльман Пашаев был задержан в Москве осенью прошлого года, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве на внушительные 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому спасти его вместе с супругой от уголовной ответственности. Позже оказалось, что и сам адвокат имеет внушительные долги. В середине сентября Пашаева арестовали. Следователи установили, что экс-адвокат не сидел без дела в зоне боевых действий: он предлагал заключённым-бойцам СВО оставаться в тылу за деньги и не рисковать жизнью. Пашаеву предъявлены обвинения.
ТАСС / Александр Щербак