На бывшего звёздного адвоката Пашаева завели новое дело
В отношении Эльмана Пашаева возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве
Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин
В отношении бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева возбуждено новое уголовное дело. По информации ТАСС, речь вновь идёт о мошенничестве.
Судья Московского гарнизонного военного суда огласила, что потерпевшим является некий Захаров, который не явился на заседание суда. Вину Пашаев не признаёт. Другие детали не приводятся.
Напомним, Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве на внушительные 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому спасти его вместе с супругой от уголовной ответственности. Позже оказалось, что и сам адвокат имеет внушительные долги. В середине сентября Пашаева арестовали. Следователи установили, что экс-адвокат не сидел без дела в зоне боевых действий: он предлагал заключённым-бойцам СВО оставаться в тылу за деньги и не рисковать жизнью. Пашаеву предъявлены обвинения, от сотрудничества со следствием он отказывается.