На бывшего звёздного адвоката Пашаева завели новое дело

В отношении бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева возбуждено новое уголовное дело. По информации ТАСС, речь вновь идёт о мошенничестве.

Судья Московского гарнизонного военного суда огласила, что потерпевшим является некий Захаров, который не явился на заседание суда. Вину Пашаев не признаёт. Другие детали не приводятся.