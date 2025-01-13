Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 января, 10:44

На бывшего звёздного адвоката Пашаева завели новое дело

В отношении Эльмана Пашаева возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве

Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

Эльман Пашаев. Обложка © ТАСС / Алексей Белкин

В отношении бывшего звёздного адвоката Эльмана Пашаева возбуждено новое уголовное дело. По информации ТАСС, речь вновь идёт о мошенничестве.

Судья Московского гарнизонного военного суда огласила, что потерпевшим является некий Захаров, который не явился на заседание суда. Вину Пашаев не признаёт. Другие детали не приводятся.

Адвоката Эльмана Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине» и переписок
Адвоката Эльмана Пашаева лишили свиданий в «Матросской тишине» и переписок

Напомним, Эльман Пашаев был задержан в Москве в сентябре прошлого года, в его отношении возбудили уголовное дело о мошенничестве на внушительные 45 миллионов рублей. По версии следствия, «звёздный адвокат» пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому спасти его вместе с супругой от уголовной ответственности. Позже оказалось, что и сам адвокат имеет внушительные долги. В середине сентября Пашаева арестовали. Следователи установили, что экс-адвокат не сидел без дела в зоне боевых действий: он предлагал заключённым-бойцам СВО оставаться в тылу за деньги и не рисковать жизнью. Пашаеву предъявлены обвинения, от сотрудничества со следствием он отказывается.

Оксана Попова
  • Новости
  • Эльман Пашаев
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar