«Не друзья»: Военный эксперт призвал не доверять Западу после снятия ограничений на удары по РФ
Военный эксперт Дандыкин: Страны Запада и США не являются друзьями России
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России не стоит доверять странам Запада, в том числе США, после снятия ограничений на дальнобойность оружия, которым ВСУ атакуют РФ. Таким мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Европа и США не являются друзьями России.
«Запад есть Запад вместе с Америкой. И рассчитывать на то, что у нас такие друзья, не стоит. Сейчас показательный момент. США и представители Украины заявляли, что нужно немедленное перемирие. А они у нас армией командуют? Они считают, что имеют право. Поживём, увидим», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.
Дандыкин объяснил, что никакого переговорного процесса просто не существует, если было принято подобное решение. Западные страны вместе с Украиной продолжают действовать так же, как и раньше. Они поддерживают вооружённые провокации, отметил капитан.
Дандыкин дополнил, что теперь России нужно наносить более мощные ответные удары, после того, как ЕС и США сняли ограничения на дальность применения ВСУ предоставленного оружия. По его словам, ВС РФ собираются и далее продвигаться по линии боевого соприкосновения и уничтожать ракеты ВСУ.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. Военные блогеры узнали, что Украина ещё месяц назад получила не менее 30 немецких ракет Taurus, способных атаковать Москву. В Кремле назвали опасным решением снятие ограничений для Киева на удары по РФ. При этом Германия оказалась в ужасе от риска ядерной войны при доставке этого типа вооружения на Украину. В Совфеде отметили, что удары дальнобойным оружием по РФ расширят зону конфликта на Евросоюз.