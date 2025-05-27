«Не друзья»: Военный эксперт призвал не доверять Западу после снятия ограничений на удары по РФ

России не стоит доверять странам Запада, в том числе США, после снятия ограничений на дальнобойность оружия, которым ВСУ атакуют РФ. Таким мнением поделился военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. По его словам, Европа и США не являются друзьями России.

«Запад есть Запад вместе с Америкой. И рассчитывать на то, что у нас такие друзья, не стоит. Сейчас показательный момент. США и представители Украины заявляли, что нужно немедленное перемирие. А они у нас армией командуют? Они считают, что имеют право. Поживём, увидим», — подчеркнул эксперт в беседе с URA.ru.

Дандыкин объяснил, что никакого переговорного процесса просто не существует, если было принято подобное решение. Западные страны вместе с Украиной продолжают действовать так же, как и раньше. Они поддерживают вооружённые провокации, отметил капитан.