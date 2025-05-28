Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что было принято решение снять ограничения на поставки дальнобойного оружия Украине. Хотя позднее лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль опроверг слова Мерца. Путаница в данном вопросе отчётливо демонстрирует нестабильность положения немецкого канцлера, объяснил политолог Иван Мезюхо.

Эксперт отметил, что шаткое положение немецкого политика стало очевидно ещё во время его избрания, когда Бундестаг впервые за долгое время не смог с первого раза избрать нового лидера. После назначения выяснилось, что внутри коалиции и внутри собственной политической партии Мерца существуют различные подходы к решениям вопросов внутренней и внешней политики ФРГ.

«Поэтому на самом деле тема применения дальнобойного немецкого оружия по территориям Российской Федерации является вторичной. Ведь на первый план в этом контексте выходит тематика внутренних противоречий в правительстве ФРГ», — подчеркнул специалист в беседе с «Царьградом».

Мезюхо выразил мнение, что Мерц будет одним из самых нестабильных канцлеров Германии за последний период. По словам политолога, в ФРГ может даже произойти «премьеропад», как это было в Великобритании. Он напомнил, что с 2022 года пост премьера Соединённого Королевства сменило очень много политиков, и все они завершили работу бесславными результатами. Эксперт считает, что Германия движется по пути Великобритании. По его словам, тема конфликта на Украине — способ выяснить внутриполитические отношения.