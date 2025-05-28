Криминалист считает, что подросток из Байкальска «убирал» преграды на пути к цели — любимой девочке

Из-за алкоголя мальчика «понесло». Это 17 лет, уже страсти кипят, но обычно есть какие-то ограничения у человека — что можно, а что нельзя. Видно, у мальчика сорвало крышу. Я не думаю, что он это делал бессознательно. Он убирал препятствия, которые стоят на пути к цели — обладать девочкой.