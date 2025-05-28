Криминалист считает, что подросток из Байкальска «убирал» преграды на пути к цели — любимой девочке
Криминалист Игнатов: Родителям убийцы из Байкальска грозит наказание
Пепелище дома в Байкальске, где убили детей. Обложка © Прокуратура Иркутской области
Подростку из Байкальска, который убил друзей на «вписке» и поджёг дом, из-за алкоголя могло просто «сорвать крышу» и он «убирал» преграды на пути к цели — девочке, в которую был влюблён. Об этом в беседе с Life.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.
Из-за алкоголя мальчика «понесло». Это 17 лет, уже страсти кипят, но обычно есть какие-то ограничения у человека — что можно, а что нельзя. Видно, у мальчика сорвало крышу. Я не думаю, что он это делал бессознательно. Он убирал препятствия, которые стоят на пути к цели — обладать девочкой.
По мнению криминалиста, родителям убийцы придётся несладко: они будут нести ответственность (не исключено, что даже уголовную) за ненадлежащее воспитание несовершеннолетнего и за безнадзорность, так как они должны были знать, где он находится, чем занимается.
Напомним, трагедия произошла в Байкальске Иркутской области. В ночь на 28 мая в дачном домике, где компания подростков отмечала день рождения, 17-летний юноша зарезал четырёх друзей, а затем открыл газовый вентиль и устроил пожар, чтобы замести следы, но погиб сам. Некоторые жертвы умерли во сне. По одной из версий, причиной такой жестокой агрессии могла стать ревность к девочке, чей день рождения и отмечала компания. Она, как и несколько других детей, сумела спастись. На столах у компании было огромное количество алкоголя. Всё, что известно о трагедии, читайте в материале Life.ru.