«Что на него нашло»: Убитая «кровавым Ромео» девочка из Байкальска звонила маме перед гибелью
Убитая подростком девочка из Байкальска звонила матери перед трагедией
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sergey causelove
Одна из девочек-подростков, которые пришли к друзьям на вечеринку в СНТ в Байкальске Иркутской области, разговаривала по телефону со своей матерью перед трагедией. Тогда они ещё не знали, что эта короткая беседа станет последней, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать погибшей Ольгу Маркову.
«Звонила, говорила, что всё хорошо. Не понимаю, что на него нашло, что всех поубивал», – сказала убитая горем мать, которая не могла сдержать слёз.
Напомним, что в Байкальске в ночь на 28 мая произошла ужасная история. Она началась с 17-летнего подростка, который зарезал несколько своих друзей, пока те мирно спали, не подозревая ни о чём. Некоторым проснувшимся ребятам удалось сбежать. Одна из девочек также заслонила собой подругу от убийцы. По некоторым данным, причиной его ярости стала безответная любовь. Юноша погиб в результате взрыва, который он сам же и устроил.