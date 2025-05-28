«‎Что на него нашло»: Убитая «‎кровавым Ромео» девочка из Байкальска звонила маме перед гибелью

Одна из девочек-подростков, которые пришли к друзьям на вечеринку в СНТ в Байкальске Иркутской области, разговаривала по телефону со своей матерью перед трагедией. Тогда они ещё не знали, что эта короткая беседа станет последней, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать погибшей Ольгу Маркову.