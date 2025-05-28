Замглавы офиса Зеленского вылетел в Испанию из-за убийства Портнова
Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov
Советник Зеленского Олег Татаров срочно вылетел в Испанию в связи с расследованием убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.
«По моей информации, Олег Татаров срочно вылетел в Испанию. Официально говорили, что на похороны, но это ерунда — судья не отдаёт тело. Скорее всего, испанцы что-то нашли и надо «тушить пожар», — отметил Шарий у себя в социальных сетях.
Напомним, что 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова. Неизвестный на мотоцикле совершил нападение на юриста возле школы. После стрельбы преступник скрылся. Шарий утверждает, что к убийству причастен Киев. Кроме того, он уверен, что Портнов тайно встречался с Зеленским на Украине перед гибелью. По сообщениям, экс-комик предлагал ему защиту в обмен на лояльность.