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28 мая, 17:49

Замглавы офиса Зеленского вылетел в Испанию из-за убийства Портнова

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Андрей Портнов. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / andriyportnov

Советник Зеленского Олег Татаров срочно вылетел в Испанию в связи с расследованием убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.

«По моей информации, Олег Татаров срочно вылетел в Испанию. Официально говорили, что на похороны, но это ерунда — судья не отдаёт тело. Скорее всего, испанцы что-то нашли и надо «тушить пожар», — отметил Шарий у себя в социальных сетях.

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Напомним, что 21 мая в Мадриде убили Андрея Портнова. Неизвестный на мотоцикле совершил нападение на юриста возле школы. После стрельбы преступник скрылся. Шарий утверждает, что к убийству причастен Киев. Кроме того, он уверен, что Портнов тайно встречался с Зеленским на Украине перед гибелью. По сообщениям, экс-комик предлагал ему защиту в обмен на лояльность.

Александра Мышляева
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