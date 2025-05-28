Замглавы офиса Зеленского вылетел в Испанию из-за убийства Портнова

Советник Зеленского Олег Татаров срочно вылетел в Испанию в связи с расследованием убийства экс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом сообщил украинский журналист Анатолий Шарий.

«По моей информации, Олег Татаров срочно вылетел в Испанию. Официально говорили, что на похороны, но это ерунда — судья не отдаёт тело. Скорее всего, испанцы что-то нашли и надо «тушить пожар», — отметил Шарий у себя в социальных сетях.