«Они там бессмертные?» Сладков после гибели ветерана СВО призвал бить украинских террористов их же оружием
Военкор Сладков призвал к проведению ответных диверсий на территории Украины
Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Ведомство
Военкор Александр Сладков в личном телеграм-канале прокомментировал убийство первого заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева, назвав это событие не просто преступлением, а целенаправленным ударом по будущему России. По его словам, погибший представлял собой именно тот тип людей — участников проекта «Время героев», ветеранов и действующих строителей страны, которых стараются устранить противники российского государства.
Сладков провёл параллели с украинскими реалиями, где, по его наблюдениям, существует принципиально иное отношение к участникам боевых действий. Он отметил мгновенное исчезновение Гурциева из базы «Миротворец» при одновременных угрозах в адрес семьи Владимира Мединского, что, по его мнению, является характерной тактикой давления. Особое внимание военкор уделил вопросу ответных мер.
«А что же мы? А мы или делаем что-то очень тайно, либо… Сколько у нас подразделений, о которых мы говорим: «О! Вот это легендарные ребята! Вообще супер! Созданы для проведения острых (диверсионных) операций за рубежом»! И!? Там, на той стороне все бессмертные, что ли?» — написал Сладков.
Напомним, минувшей ночью стало известно о взрыве около дома в Ставрополе, при котором погибли двое мужчин. Выяснилось, что одним из погибших является ветеран СВО и заммэра города Заур Гурциев. Сотрудники спецслужб отрабатывают несколько версий, в том числе и организованный украинскими нацистами теракт. Следствию удалось установить, что СВУ было при себе у 29-летнего Никиты Пенькова, который жил рядом. Мощность бомбы составляла порядка 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи предположили, что Пеньков был знаком с Гурциевым.