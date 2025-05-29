«Они там бессмертные?» Сладков после гибели ветерана СВО призвал бить украинских террористов их же оружием

Военкор Александр Сладков в личном телеграм-канале прокомментировал убийство первого заместителя главы Ставрополя Заура Гурциева, назвав это событие не просто преступлением, а целенаправленным ударом по будущему России. По его словам, погибший представлял собой именно тот тип людей — участников проекта «Время героев», ветеранов и действующих строителей страны, которых стараются устранить противники российского государства.

Сладков провёл параллели с украинскими реалиями, где, по его наблюдениям, существует принципиально иное отношение к участникам боевых действий. Он отметил мгновенное исчезновение Гурциева из базы «Миротворец» при одновременных угрозах в адрес семьи Владимира Мединского, что, по его мнению, является характерной тактикой давления. Особое внимание военкор уделил вопросу ответных мер.