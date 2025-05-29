Стало известно о трагедии брата Заура Гурциева, погибшего от взрыва в Ставрополе
MK.ru: У Заура Гурциева остался брат с ДЦП
Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Ведомство
У погибшего от взрыва в Ставрополе Заура Гурциева остался брат с ДЦП. Он инвалид первой группы и передвигается на специальном кресле, а ухаживала за ним мама.
«Как рассказывал Заур, семья у них была простой. Отец работал в разных организациях, <...> а до того — в полиции. Недавно его не стало. Мама всю жизнь была прикована к родному брату Заура, инвалиду первой группы, у которого — ДЦП. Он — недееспособен, передвигается на инвалидном кресле. Мама осуществляла уход за ним», — сообщает сайт MK.ru.
Напомним, о взрыве в Ставрополе, в котором погибли двое человек, стало известно сегодня. Вскоре выяснилось, что это происшествие унесло жизнь ветерана СВО и заммэра города Заура Гурциева. Следствие отрабатывает разные версии случившегося, в том числе и теракт с украинским следом. К настоящему моменту удалось выяснить, что СВУ к месту взрыва доставил в сумке 29-летний Никита Пеньков, который проживал рядом. Мощность взрывного устройства составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи предполагают, что погибшие могли быть знакомы.