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Регион
29 мая, 15:46

Стало известно о трагедии брата Заура Гурциева, погибшего от взрыва в Ставрополе

MK.ru: У Заура Гурциева остался брат с ДЦП

Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Ведомство

Заур Гурциев. Обложка © Telegram / Ведомство

У погибшего от взрыва в Ставрополе Заура Гурциева остался брат с ДЦП. Он инвалид первой группы и передвигается на специальном кресле, а ухаживала за ним мама.

«Как рассказывал Заур, семья у них была простой. Отец работал в разных организациях, <...> а до того — в полиции. Недавно его не стало. Мама всю жизнь была прикована к родному брату Заура, инвалиду первой группы, у которого — ДЦП. Он — недееспособен, передвигается на инвалидном кресле. Мама осуществляла уход за ним», — сообщает сайт MK.ru.

Life.ru публикует биографию и карьерный путь погибшего в Ставрополе Заура Гурциева
Life.ru публикует биографию и карьерный путь погибшего в Ставрополе Заура Гурциева

Напомним, о взрыве в Ставрополе, в котором погибли двое человек, стало известно сегодня. Вскоре выяснилось, что это происшествие унесло жизнь ветерана СВО и заммэра города Заура Гурциева. Следствие отрабатывает разные версии случившегося, в том числе и теракт с украинским следом. К настоящему моменту удалось выяснить, что СВУ к месту взрыва доставил в сумке 29-летний Никита Пеньков, который проживал рядом. Мощность взрывного устройства составляла 300 граммов в тротиловом эквиваленте. Следователи предполагают, что погибшие могли быть знакомы.

Юрий Лысенко
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