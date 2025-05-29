Стало известно о трагедии брата Заура Гурциева, погибшего от взрыва в Ставрополе

У погибшего от взрыва в Ставрополе Заура Гурциева остался брат с ДЦП. Он инвалид первой группы и передвигается на специальном кресле, а ухаживала за ним мама.

«Как рассказывал Заур, семья у них была простой. Отец работал в разных организациях, <...> а до того — в полиции. Недавно его не стало. Мама всю жизнь была прикована к родному брату Заура, инвалиду первой группы, у которого — ДЦП. Он — недееспособен, передвигается на инвалидном кресле. Мама осуществляла уход за ним», — сообщает сайт MK.ru.