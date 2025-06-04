У «похищенного» в Москве блогера Щепихина нашли крупные долги

Бизнес-тренер Арег Щепихин, который стал участником вчерашнего инцидента на Ярославском вокзале в Москве, должен ФНС 334 тысяч рублей. О задолженностях коуча узнал «Постньюс» .

В настоящее время в отношении Щепихина возбуждено восемь исполнительных производств: шесть — в Московской области и два — в Воронежской. Его банковские счета были заблокированы ещё в конце апреля из-за непогашенных обязательств. Основная часть долгов связана с просрочкой по кредитным платежам.