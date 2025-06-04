У «похищенного» в Москве блогера Щепихина нашли крупные долги
«Постньюс»: Блогер Арег Щепихин должен ФНС 334 тысячи рублей
Арег Щепихин. Обложка © VK / Арег Щепихин
Бизнес-тренер Арег Щепихин, который стал участником вчерашнего инцидента на Ярославском вокзале в Москве, должен ФНС 334 тысяч рублей. О задолженностях коуча узнал «Постньюс».
В настоящее время в отношении Щепихина возбуждено восемь исполнительных производств: шесть — в Московской области и два — в Воронежской. Его банковские счета были заблокированы ещё в конце апреля из-за непогашенных обязательств. Основная часть долгов связана с просрочкой по кредитным платежам.
Напомним, ранее в Сети разошлось видео, как на Ярославском вокзале несколько мужчин «грузят» в «мерседес» 39-летнего блогера Арега Щепихина. Оказалось, что «похитителями» являются сотрудники Росгвардии, которые назвали случившееся оперативным мероприятием. Власти Чечни пояснили, что местные правоохранители работали совместно со столичными властями. Щепихина проверяют по пяти статьям, в том числе о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и изнасиловании. В МВД заявили, что начали проверку в отношении Щепихина. Также в ведомстве сообщили о задержании шестерых участников инцидента с «похищением».