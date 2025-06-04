СК возбудил уголовное дело после инцидента с блогером Щепихиным

Московское ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала, где несколько человек затолкали в багажник блогера Арега Щепихина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в связи с инцидентом у Ярославского вокзала, где несколько человек затолкали в багажник блогера Арега Щепихина», — сказано в публикации.

В СК добавили, что подозреваемые доставлены в следственные органы, в ближайшее время будет решён вопрос об их задержании.