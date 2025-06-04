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Регион
4 июня, 16:17

СК возбудил уголовное дело после инцидента с блогером Щепихиным

Арег Щепихин. Обложка © VK / Арег Щепихин

Арег Щепихин. Обложка © VK / Арег Щепихин

Московское ГСУ СК РФ возбудило уголовное дело после инцидента у Ярославского вокзала, где несколько человек затолкали в багажник блогера Арега Щепихина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Следственные органы Главного следственного управления СК РФ по Москве возбудили уголовное дело в связи с инцидентом у Ярославского вокзала, где несколько человек затолкали в багажник блогера Арега Щепихина», — сказано в публикации.

В СК добавили, что подозреваемые доставлены в следственные органы, в ближайшее время будет решён вопрос об их задержании.

В настоящее время криминалисты проводят осмотр изъятых мобильных устройств и автомобиля, которые могут иметь отношение к произошедшему. Следователи осуществляют комплекс необходимых мероприятий, включая допросы и опознания, чтобы установить все обстоятельства инцидента.

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Напомним, накануне на Ярославском вокзале несколько мужчин в гражданской якобы затолкали 39-летнего блогера Арега Щепихина в багажник и увезли. Оказалось, что это были сотрудники Росгвардии, которые проводили операцию по задержанию. Власти Чечни пояснили, что Щепихина проверяют по пяти статьям, в том числе о реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и изнасиловании. В Чечне призвали перестать считать коуча «жертвой». В МВД также сообщили о проверке в отношении Щепихина. Сам блогер, предварительно, находится на свободе в Новой Москве.

Юрий Лысенко
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