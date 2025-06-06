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Регион
6 июня, 10:01

Получивший взятку от редактора Ura.ru экс-полицейский помещён под домашний арест

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Бывший начальник отдела уголовного розыска отдела полиции № 10 Андрей Карпов, проходящий по делу о получении взятки и превышении должностных полномочий, отправлен под домашний арест до 4 августа. Меру пресечения избрал Ленинский районный суд Екатеринбурга.

«Избрать <…> в виде домашнего ареста <…> до 4 августа 2025 года включительно», — объявил решение судья.

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Одного из задержанных журналистов Ura.ru отпустили домой после допроса в СК

Напомним, что вчера, 5 июня, в екатеринбургской редакции Ura.ru прошли обыски, в ходе которых были задержаны два сотрудника медиахолдинга. Речь идёт о редакторе Денисе Аллаярове и журналисте Сергее Бодрове. Последнего подозревают в нелегальном получении сведений от силовиков. На редактора Ura.ru было возбуждено уголовное дело по факту передачи взятки должностному лицу. Позднее оказалось, что 20 тысяч рублей были переданы его дяде, который работал в полиции.

Ольга Сливченко
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