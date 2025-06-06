Лицо мальчика, на которого набросились хаски, впервые показали после операции

Появились первые кадры 9-летнего Вали Королёва из Сочи, лицо которого растерзали голодные хаски. Он уже перенёс три пластические операции. Сейчас на лоб мальчика установили экспандер, который должен растянуть ребёнку кожу. Затем излишек ткани возьмут для пластики носа, которого у Вани не осталось совсем. Кадрами поделился телеграм-канал «Краснодар | Телетайп»