Лицо мальчика, на которого набросились хаски, впервые показали после операции
Обложка © Telegram/ Краснодар | Телетайп
Появились первые кадры 9-летнего Вали Королёва из Сочи, лицо которого растерзали голодные хаски. Он уже перенёс три пластические операции. Сейчас на лоб мальчика установили экспандер, который должен растянуть ребёнку кожу. Затем излишек ткани возьмут для пластики носа, которого у Вани не осталось совсем. Кадрами поделился телеграм-канал «Краснодар | Телетайп»
Первые кадры мальчика, лицо которого растерзали хаски. Видео © Telegram/ Краснодар | Телетайп
Напомним, в конце февраля в Сочи голодные хаски набросились на школьника и изуродовали ему лицо. После госпитализации в критическом состоянии в местную больницу, мальчика перевезли в Москву. Только в начале марта ребёнок пришёл в себя и начал говорить. По словам отца, состояние мальчика улучшается. В апреле школьник впервые после сложнейших операций вышел на прогулку. Хозяину собак назначили наказание в виде полутора лет ограничения свободы.