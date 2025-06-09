Белый дом опроверг сообщения о драке Маска и Бессента

В Белом доме официально опровергли информацию о том, что предприниматель Илон Маск и министр финансов США Скотт Бессент подрались в апреле. Пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт в интервью телеканалу Fox News заявила, что между ними действительно возникли разногласия, но о драке не может быть и речи.

«Я бы не назвала это кулачным боем. Безусловно, были споры», – отметила Ливитт, добавив, что сама она не присутствовала на инциденте и основывается на рассказах других участников.