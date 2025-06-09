«‎Смертника» не было? В деле о подрыве героя СВО в Ставрополе появился «‎новый убийца»

В деле об убийстве первого заммэра города, ветерана СВО Заура Гурциева, который погиб взрыве гранаты в ночь на 29 мая, появился фигурант. Ленинский районный суд Ставрополя избрал обвиняемому в расправе меру пресечения в виде ареста. Информация появилась на сайте суда.

«Суд пришёл к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 24 суток, то есть до 29 июля 2025 года», — сказано в сообщении.