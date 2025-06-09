«Смертника» не было? В деле о подрыве героя СВО в Ставрополе появился «новый убийца»
Арестован обвиняемый в убийстве вице-мэра Ставрополя и ветерана СВО Гурциева
Заур Гурциев. Обложка © Телеграм / Владимир Владимиров
В деле об убийстве первого заммэра города, ветерана СВО Заура Гурциева, который погиб взрыве гранаты в ночь на 29 мая, появился фигурант. Ленинский районный суд Ставрополя избрал обвиняемому в расправе меру пресечения в виде ареста. Информация появилась на сайте суда.
«Суд пришёл к выводу об удовлетворении ходатайства следователя и избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 24 суток, то есть до 29 июля 2025 года», — сказано в сообщении.
Фигуранту уголовного дела инкриминируют п.п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 «Убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом, группой по предварительному сговору», ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка, ношение взрывного устройства».
Гурциев погиб 29 мая в Ставрополе в результате мощного взрыва. С ним погиб Никита Пеньков, который, как предполагалось, и подорвал самодельное взрывное устройство. Взрывное устройство мощностью около 300 граммов в тротиловом эквиваленте было закреплено на теле молодого человека. Момент взрыва был зафиксирован видеокамерой. В связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по статьям об убийстве, совершённом общеопасным способом, и незаконном обороте взрывчатых веществ.