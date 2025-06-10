В ФРГ экс-кандидата в мэры Москвы Донцову обвинили в убийстве своей невестки — бывшей казахстанской судьи

В Германии возбудили дело об убийстве бывшей казахстанской судьи Айгуль Сайлыбаевой. Об этом сообщил официальный представитель МИД центральноазиатской страны Айбек Смадияров.

По его словам, в убийстве обвиняется свекровь жертвы Наталья Донцова. Её объявили в международный розыск.

«Согласно информации Министерства иностранных дел Германии, решением суда города Дармштадт, Наталья Донцова, которая является матерью супруга погибшей, признана обвиняемой в убийстве», — заявил Смадияров журналистам.

Также он отметил, что материалы дела были переданы родственникам и адвокату погибшей через Посольство Казахстана в Германии. Подробности расследования не раскрываются для защиты интересов следствия.

Бывшую судью Сайлыбаеву нашли мёртвой в июне прошлого года на окраине города Бенсхайм на юго-западе Германии, где она проживала с мужем, дочерью и свекровью. На теле, завёрнутом в пластиковый мешок, были признаки насильственной смерти — ножевые ранения на руках, шее и и лице. 40-летняя женщина, получившая образование в британском Шеффилде, ранее работала судьёй в Сарыаркинском районе Астаны.