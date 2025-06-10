Отец Илона Маска рассказал, как благодаря отказу России его сын создал SpaceX
Отец Маска рассказал, что его сын хотел купить ракету в РФ на заре своей карьеры
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский миллиардер Илон Маск ещё на заре своей карьеры хотел купить ракету в России, но ему её не продали — все сочли это за шутку. Об этом на «Форуме будущего 2050» рассказал отец бизнесмена Эррол Маск.
«Он был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — со смехом поделился Маск-старший.
Уже после этого Маск, его отец и ещё несколько соратников приступили к строительству ракеты в Калифорнии. Так появилась компания SpaceX.
Ранее Эррол Маск ответил на вопрос корреспондента Life.ru, создаст ли его сын политическую партию в США и возглавит ли её сам. По его словам, Илон — человек из сферы технологий, привык работать с лучшими специалистами и быстро добиваться наилучшего результата, тогда как в политику вовлечены люди самых разных уровней и способностей, и в этом мире действуют совсем другие правила. Бизнесмен ещё есть чему учиться, констатировал его отец.
Напомним, Эррол Маск ранее прибыл в Москву, чтобы принять участие в международном «Форуме будущего 2050». Сказать, что предприниматель был в восторге от российской столицы — ничего не сказать. По его словам, город проектировал гений. Даже обычная московская котлета с пюрешкой стали для него гастрономическим праздником.