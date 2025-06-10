Отец Илона Маска рассказал, как благодаря отказу России его сын создал SpaceX

Американский миллиардер Илон Маск ещё на заре своей карьеры хотел купить ракету в России, но ему её не продали — все сочли это за шутку. Об этом на «Форуме будущего 2050» рассказал отец бизнесмена Эррол Маск.

«Он был в России, пытался купить тут ракету. Где, как мы все знаем, делают лучшие ракеты. Они ему ракету не дали. Подумали, что он шутит», — со смехом поделился Маск-старший.

Уже после этого Маск, его отец и ещё несколько соратников приступили к строительству ракеты в Калифорнии. Так появилась компания SpaceX.