В районе протестов в Лос-Анджелесе обнаружили тело мужчины

В районе Даунтауна Лос-Анджелеса, где проходят массовые беспорядки, обнаружили тело мужчины, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на полицию. Точная причина смерти пока не установлена.

«Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов», — говорится в публикации.