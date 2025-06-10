В районе протестов в Лос-Анджелесе обнаружили тело мужчины
KTLA: В районе беспорядков в Лос-Анджелесе нашли труп мужчины
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В районе Даунтауна Лос-Анджелеса, где проходят массовые беспорядки, обнаружили тело мужчины, сообщает телеканал KTLA со ссылкой на полицию. Точная причина смерти пока не установлена.
«Тело мужчины найдено на тротуаре в Лос-Анджелесе в районе Даунтаун, который стал местом недавних протестов и погромов», — говорится в публикации.
Напомним, 7 июня в Лос-Анджелесе начались протесты против депортации нелегальных мигрантов, они продолжаются до сих пор. Тысячи людей громят улицы и дают отпор полиции. Президент США отправил в город нацгвардию для подавления беспорядков. Было задержано не менее 80 человек. Позже волнения перекинулись на Техас, где полиция использует перцовый газ и шумовые гранаты. Политологи считают, что беспорядки были вызваны не без участия Демократической партии.