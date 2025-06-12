В Индии обнаружили 60 тел на месте крушения Boeing 787
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Около 60 тел погибших обнаружено на месте падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе Индии. Трагедия произошла утром 12 июня, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные органы власти.
По последним данным, общее число жертв приближается к 150 людям. Десять тел были найдены внутри здания общежития медицинского колледжа, крыша которого была повреждена обломками самолёта. Катастрофа случилась практически сразу после взлёта рейса, направлявшегося из Ахмедабада в Лондон.
Напомним, что авиакатастрофа произошла неподалёку от аэропорта Сардар Валлабхбхай Патель (Ахмедабад, Гуджарат). Boeing 787-8 Dreamliner, выполнявший рейс AI171 Ахмедабад — Лондон, разбился почти сразу после подъёма в воздух. Предварительно, на его борту находились 242 человека: 230 пассажиров и 12 членов экипажа. Россиян на борту рухнувшего лайнера не было. Причиной крушения самолёта могла стать ошибка пилота. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования властям Индии в связи с авиакатастрофой.