В Индии обнаружили 60 тел на месте крушения Boeing 787

Около 60 тел погибших обнаружено на месте падения пассажирского самолёта Boeing 787 Dreamliner недалеко от аэропорта Ахмедабада на западе Индии. Трагедия произошла утром 12 июня, сообщил телеканал NDTV со ссылкой на местные органы власти.

По последним данным, общее число жертв приближается к 150 людям. Десять тел были найдены внутри здания общежития медицинского колледжа, крыша которого была повреждена обломками самолёта. Катастрофа случилась практически сразу после взлёта рейса, направлявшегося из Ахмедабада в Лондон.