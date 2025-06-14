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Регион
14 июня, 09:37

В США ужаснулись наступлению ВС РФ в Днепропетровской области

NYT: Продвижение ВС РФ в Днепропетровской области осложняет позицию Киева

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton

Активные действия российской армии в Днепропетровской области серьёзно усложняют положение ВСУ. Об этом пишет New York Times.

«Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах...» — говорится в публикации.

Как сообщается, российские войска переключают внимание на направление, которое ранее многие украинцы рассматривали как относительно защищённое от полномасштабных наземных сражений. По мнению авторов статьи, овладение участком границы между Днепропетровской областью и ДНР усилит позиции России, предоставив ей более устойчивую базу для развития наступательных операций в Донбассе.

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Напомним, ранее сообщалось, что российские войска вошли в Днепропетровскую область. Группировка «Центр» продолжает продвижение вглубь обороны противника. В США уверены, что утрата региона станет поворотным моментом для Киева. А в Кремле рассказали о создании буферной зоны в ходе наступления на этом направлении. В Раде же испугались, что такими темпами ВС РФ дойдут до Киева.

Александра Мышляева
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