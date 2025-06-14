В США ужаснулись наступлению ВС РФ в Днепропетровской области

«Если Россия захватит значительную часть Днепропетровской области, это может осложнить положение Украины в любых переговорах...» — говорится в публикации.

Как сообщается, российские войска переключают внимание на направление, которое ранее многие украинцы рассматривали как относительно защищённое от полномасштабных наземных сражений. По мнению авторов статьи, овладение участком границы между Днепропетровской областью и ДНР усилит позиции России, предоставив ей более устойчивую базу для развития наступательных операций в Донбассе.