Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Израиль и Иран

В связи с текущей обстановкой, Минэкономразвития РФ обратилось к туроператорам и турагентам с рекомендацией временно прекратить продажу путёвок в Израиль и Иран. Российским туристам также рекомендовано отложить поездки в эти страны до стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.