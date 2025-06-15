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15 июня, 09:57

Минэкономразвития рекомендовало приостановить продажу туров в Израиль и Иран

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sashko Manev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sashko Manev

В связи с текущей обстановкой, Минэкономразвития РФ обратилось к туроператорам и турагентам с рекомендацией временно прекратить продажу путёвок в Израиль и Иран. Российским туристам также рекомендовано отложить поездки в эти страны до стабилизации ситуации, говорится в сообщении пресс-службы министерства.

«Российским туроператорам, турагентам: приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в Исламскую Республику Иран, Израиль до нормализации обстановки», — говорится в сообщении.

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Напомним, в ночь на 13 июня началась военная операция Израиля против Ирана. В Тель-Авиве обосновали её опасениями из-за ядерной программы соседнего государства. Тегеран начал наносить ответные удары. Израиль заявил об уничтожении девяти иранских учёных-ядерщиков. Ночью 15 июня страны вновь выпустили ракеты со своих территорий. В Тегеране заявили о гибели множества мирных жителей в результате атак по жилым многоэтажным домам. В Израиле также сообщали о погибших и раненых.

Александра Мышляева
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