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15 июня, 11:14

Иран заявил, что не раскрывал козырей при нанесении ответного удара по Израилю

Иран заявил, что применял ракеты старого поколения для ударов по Израилю

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / saeediex

При нанесении ответного ракетного удара по Израилю Иран не применял новейшее вооружение, а использовал ракеты старого образца. Об этом сообщил руководитель политико-идеологического управления иранских ВС Али Саиди, его заявление приводит официальный сайт КСИР.

«Примечательно, что большая часть использованных в последней операции ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана. И это при том, что на поле боя все ещё не были использованы продвинутые ракеты и технологии», — сказал представитель военного ведомства.

Ракеты Ирана были оснащены боеголовками высокой разрушительной мощности
Ракеты Ирана были оснащены боеголовками высокой разрушительной мощности

Напомним, 13 июня Израиль начал атаку на Иран с целью «предотвращения ядерной угрозы». Тегеран назвал агрессию Тель-Авива объявлением войны и нанёс ответные удары. Ночью 15 июня Иран и Израиль вновь выпустили ракеты со своих территорий. Иранские военные атаковали ключевые энергообъекты противника, а также заявили об уничтожении израильских самолётов. Сообщалось, что для удара по Хайфе Иран использовал гиперзвуковую ракету.

Юрий Лысенко
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