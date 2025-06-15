Иран заявил, что не раскрывал козырей при нанесении ответного удара по Израилю

При нанесении ответного ракетного удара по Израилю Иран не применял новейшее вооружение, а использовал ракеты старого образца. Об этом сообщил руководитель политико-идеологического управления иранских ВС Али Саиди, его заявление приводит официальный сайт КСИР.

«Примечательно, что большая часть использованных в последней операции ракет принадлежала к более старому поколению вооружений Ирана. И это при том, что на поле боя все ещё не были использованы продвинутые ракеты и технологии», — сказал представитель военного ведомства.