В одностороннем порядке: Стартовал 4 этап передачи тел погибших ВСУшников Украине
В Госдуме подтвердили начало 4 этапа передачи тел погибших солдат ВСУ
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Россия приступила к четвёртому этапу передачи Украине тел погибших солдат ВСУ. Данную информацию в беседе с «Газетой.ru» подтвердил зампред комитета Госдумы по международным делам Шамсаил Саралиев.
Примечательно, что Россия передаёт тела погибших военных в одностороннем порядке, так как Украина до сих пор никого не отдала. Тем не менее представители киевского режима в рамках стамбульских договоренностей взяли на себя данные обязательства.
Напомним, что назначенная на 7 июня передача первой партии тел погибших украинских военных не состоялась по вине украинской стороны, которая отказалась забирать тела, что было расценено как проявление неуважения к погибшим. Рефрижераторы почти неделю простояли в Брянской области, лишь 11 июня после громкого скандала в СМИ Киев наконец забрал 1212 тел. Через два дня РФ передала Украине тела ещё 1200 погибших солдат ВСУ. 14 июня были переданы ещё 1200 тел.