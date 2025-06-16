В Израиле отреклись от цели сменить власть в Иране

Тель-Авив не стремится к смене политического режима в Иране. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Нет цели изменить, это не одна из целей операций. Только иранский народ решит, какой они хотят для себя режим и руководство», — заявила посол Израиля Симона Гальперин на брифинге для журналистов.