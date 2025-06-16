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Регион
16 июня, 12:33

В Израиле отреклись от цели сменить власть в Иране

Посол в РФ Гальперин: Израиль не ставит себе цель сменить власть в Иране

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ruskpp

Тель-Авив не стремится к смене политического режима в Иране. Об этом заявила посол Израиля в России Симона Гальперин.

«Нет цели изменить, это не одна из целей операций. Только иранский народ решит, какой они хотят для себя режим и руководство», — заявила посол Израиля Симона Гальперин на брифинге для журналистов.

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Напомним, глава правительства Израиля допустил, что удары по Ирану могут спровоцировать смену политического строя в республике. Он попробовал склонить на свою сторону иранский народ, призвав его сразиться «со злым и репрессивным режимом» во имя свободы. Возможно, такая стратегия и могла бы сработать каким-то образом, если бы израильский министр обороны не угрожал напрямую уничтожать мирных иранцев. В Кремле отметил, что агрессия Тель-Авива сплотила народ Ирана.

Ранее политолог раскрыл отношение жителей Израиля к ударам по Ирану. По его мнению, значительная часть населения еврейского государства одобряет, воспринимая этот конфликт как борьбу за существование. Специалист полагает, что даже если премьер-министр Биньямин Нетаньяху уйдёт в отставку, это не повлияет на общественную позицию.

Александра Мышляева
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