«Паники нет»: Турист из России рассказал о ситуации в Израиле

Российский путешественник, находящийся в Израиле, поделился своими наблюдениями о ситуации в стране на фоне обострения конфликта с Ираном, который привёл к взаимным ракетным ударам и значительным разрушениям. В интервью сайту MK.Ru он отметил, что, несмотря на напряжённость, в Израиле нет проблем с транспортом и поставками продуктов, а бизнес продолжает работать, ориентируясь на потребности туристов. Однако он добавил, что авиасообщение с другими странами приостановлено, что затрудняет выезд из страны.