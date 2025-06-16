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16 июня, 17:34

«Паники нет»: Турист из России рассказал о ситуации в Израиле

MK.Ru: Турист из России рассказал, что в Израиле нет паники, но есть ограничения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Eidelman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Eidelman

Российский путешественник, находящийся в Израиле, поделился своими наблюдениями о ситуации в стране на фоне обострения конфликта с Ираном, который привёл к взаимным ракетным ударам и значительным разрушениям. В интервью сайту MK.Ru он отметил, что, несмотря на напряжённость, в Израиле нет проблем с транспортом и поставками продуктов, а бизнес продолжает работать, ориентируясь на потребности туристов. Однако он добавил, что авиасообщение с другими странами приостановлено, что затрудняет выезд из страны.

«Я планировал пробыть здесь несколько месяцев и еще не приобрёл билеты домой. Знаю, что организованные туристы сталкиваются с проблемами: не все отели готовы бесплатно продлевать проживание и обеспечивать питание», — рассказал путешественник.

Путешественник также подчеркнул, что на улицах нет паники или беспорядков. Местные жители сохраняют спокойствие и самообладание. В большинстве зданий имеются подвалы, которые служат бомбоубежищами, и люди регулярно спускаются туда во время воздушных тревог.

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Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию «Восставший лев» против Ирана, целью которой было заявлено уничтожение ядерной программы страны. В ответ Иран запустил операцию «Правдивое обещание 3». В результате израильских атак в Иране погибло более 220 человек, свыше 1000 получили ранения, включая более 20 военных. В Израиле сообщили, что за три дня от иранских ударов погибло 24 человека, около 600 ранены. Обмен ударами продолжается: 16 июня Израиль нанес новую серию ракетных ударов по Ирану, призвав население к эвакуации. Тегеран пообещал дать ответ Тель-Авиву.

Анастасия Никонорова
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