ЦАХАЛ заявила об ударе по «центру связи ВС Ирана», показав фото здания ГТРК IRIB

Израильская армия сообщила о нанесении удара по «узлу связи вооруженных сил Ирана» в Тегеране, опубликовав в подтверждение кадры здания государственной телерадиокомпании IRIB.

«Сегодня, в понедельник, ВВС Израиля нанесли точечный удар, основанный на разведданных от Разведывательного управления, целью которого был центр связи, использовавшийся в военных целях Вооружёнными силами Ирана», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Здание ГТРК ИРИ. Фото © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי