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16 июня, 17:22

ЦАХАЛ заявила об ударе по «центру связи ВС Ирана», показав фото здания ГТРК IRIB

Обложка © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

Обложка © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

Израильская армия сообщила о нанесении удара по «узлу связи вооруженных сил Ирана» в Тегеране, опубликовав в подтверждение кадры здания государственной телерадиокомпании IRIB.

«Сегодня, в понедельник, ВВС Израиля нанесли точечный удар, основанный на разведданных от Разведывательного управления, целью которого был центр связи, использовавшийся в военных целях Вооружёнными силами Ирана», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Здание ГТРК ИРИ. Фото © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

Здание ГТРК ИРИ. Фото © Telegram / צה״ל - הערוץ הרשמי

Сообщение дополнено снимком, на котором видно здание, предположительно являющееся штаб-квартирой Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB) — главного государственного телерадиовещателя Ирана. Ранее стало известно, что в результате израильского удара могло пострадать здание иранской гостелерадиокомпании.

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Напомним, в ночь на 13 июня Израиль начал против Израиля военную операцию «Восставший лев». Своей целью Тель-Авив назвал уничтожение ядерной программы республики. Иран начал ответную операцию под названием «Истинное обещание 3». По данным на текущий момент, израильские авиаудары привели к гибели свыше 220 человек на территории Ирана, более 1000 получили ранения. Со своей стороны, Израиль сообщает о 24 погибших и около 600 пострадавших в результате иранских атак за последние три дня. Противостояние продолжается, стороны обмениваются ударами.Так, сегодня, 16 июня, Израиль обрушил на Иран новую волну ракетных ударов и призвал народ бежать. ударил по штаб-квартире иранской гостелерадиокомпании IRIB прямо во время выпуска новостей. Момент попал в прямой эфир.

Александра Мышляева
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