Мальчика из Сочи, лицо которого изуродовали хаски, готовят к новой операции

Валентина Королёва из Сочи готовят к следующему этапу восстановления после нападения соседских хаски в конце февраля. Врачи Российской детской клинической больницы уже провели три операции на пересадку кожи. Это только начало долгого пути к полному выздоровлению школьника.

В конце мая к привычной маске на лице Вали добавились бинты на лбу. Эта часть лица не пострадала, поэтому медики вживили сюда экспандер — устройство, которое постепенно заполняют воздухом. Подкожный баллончик расширяется, а кожа растягивается миллиметр за миллиметром. Хирурги планируют использовать излишки тканей для дальнейшей пластики носа и верхней губы мальчика.

«Он воспринимает всё спокойно, сам следит за изменениями и не жалуется. Осложнений не было. Эспандер — это инородное тело, но он быстро привык», — сообщил отец мальчика, слова которого приводит «Ъ-Сочи».