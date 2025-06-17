Мальчика из Сочи, лицо которого изуродовали хаски, готовят к новой операции
Валентин Королёв. Обложка © Telegram / Кубань 2️⃣3️⃣ Краснодар
Валентина Королёва из Сочи готовят к следующему этапу восстановления после нападения соседских хаски в конце февраля. Врачи Российской детской клинической больницы уже провели три операции на пересадку кожи. Это только начало долгого пути к полному выздоровлению школьника.
В конце мая к привычной маске на лице Вали добавились бинты на лбу. Эта часть лица не пострадала, поэтому медики вживили сюда экспандер — устройство, которое постепенно заполняют воздухом. Подкожный баллончик расширяется, а кожа растягивается миллиметр за миллиметром. Хирурги планируют использовать излишки тканей для дальнейшей пластики носа и верхней губы мальчика.
«Он воспринимает всё спокойно, сам следит за изменениями и не жалуется. Осложнений не было. Эспандер — это инородное тело, но он быстро привык», — сообщил отец мальчика, слова которого приводит «Ъ-Сочи».
Процесс растяжения займет два месяца. Врачи планируют провести операцию на нос в начале июля. Всё зависит от состояния Валентина. Ожидается, что в начале июля эспандер снимут, и в рамках одной операции врачи нарастят хрящевую ткань из ребра и закроют нос новой кожей. После этого пациенту потребуется около месяца на восстановление. В августе запланирована следующая операция — реконструкция верхней губы с использованием слизистой, ранее выращенной в лабораторных условиях.
Как сообщал Life.ru, в конце февраля в Сочи голодные хаски изуродовали школьнику лицо. После госпитализации в критическом состоянии в местную больницу, мальчика перевели в Москву. Только в начале марта ребёнок пришёл в себя и начал разговаривать. Родные говорят, что состояние мальчика улучшается. В апреле школьник впервые после сложнейших операций вышел на улицу. Хозяину собак назначили полтора года ограничения свободы.