«Пусть прогуляются у Чернобыля»: Медведев рассказал об ответе РФ на провокацию Киева с «грязной бомбой»

Любые попытки Украины разработать и использовать «грязную бомбу» будут расценены как крайне опасная провокация, требующая адекватного ответа со стороны России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев

«Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно», – отметил Медведев в своём телеграм-канале.

На вопрос, чем именно, зампред Совбеза ответил: чистой бомбой, то есть тактическим ядерным оружием. По его словам, это и будет зеркальный ответ, о котором говорил Путин.