«Пусть прогуляются у Чернобыля»: Медведев рассказал об ответе РФ на провокацию Киева с «грязной бомбой»
Медведев: На провокацию Киева с грязной бомбой РФ может ответить ядерным ударом
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Любые попытки Украины разработать и использовать «грязную бомбу» будут расценены как крайне опасная провокация, требующая адекватного ответа со стороны России. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
«Про возможные попытки врага создать и применить так называемую грязную бомбу, о которой вчера сказал президент. Это была бы, конечно, запредельно опасная провокация, на которую пришлось бы ответить соразмерно», – отметил Медведев в своём телеграм-канале.
На вопрос, чем именно, зампред Совбеза ответил: чистой бомбой, то есть тактическим ядерным оружием. По его словам, это и будет зеркальный ответ, о котором говорил Путин.
«Больные перверты в Киеве с ублюдочным воображением должны его хорошо представлять. Пусть прогуляются в зоне отчуждения у Чернобыля и посмотрят красочный сериал», — подчеркнул Медведев.
Напомним, в конце прошлого года западные СМИ писали, что Украина может своими силами создать простенький аналог атомной бомбы «Толстяк», которую США однажды скинули на Хиросиму. Позже это подтвердили некоторые украинские чиновники. Однако затем в офисе Зеленского все слухи были опровергнуты. По словам советника главаря киевского режима, «грязная бомба» не способна решить проблемы Украины. В Кремле отмечали, что опасность заявлений о «грязной бомбе» понимают даже в Киеве.