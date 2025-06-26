«Ужин и фото сбоку»: Политолог раскрыл отношение Запада к Зеленскому после саммита НАТО
Политолог Семченко: Запад ещё не списал Зеленского со счетов
Владимир Зеленский. Обложка © president.gov.ua
Доктор политических наук Александр Семченко считает преждевременными заявления, мол, Запад уже списал Владимира Зеленского со счетов. В таком случае главу киевского режима не пригласили бы на саммит НАТО, уверен собеседник радио «Комсомольская правда».
«Списанных не приглашают на международные мероприятия по типу саммита НАТО. Даже на ужин, даже на фотографирование где-то сбоку, даже без участия в совещаниях с правом голоса. А Зеленский там присутствует», — подчеркнул политолог.
Напомним, Владимира Зеленского пригласили только на неформальный ужин с лидерами НАТО, а во время группового фото его разместили подальше от Дональда Трампа. Тем не менее президент США встретился с Зеленским, после чего отступил от своих заявлений об урегулировании украинского конфликта за 24 часа. Кстати, примечательно, что в итоговом коммюнике саммита речи о членстве Украины в НАТО даже не идёт.