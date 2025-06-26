«Ужин и фото сбоку»: Политолог раскрыл отношение Запада к Зеленскому после саммита НАТО

Доктор политических наук Александр Семченко считает преждевременными заявления, мол, Запад уже списал Владимира Зеленского со счетов. В таком случае главу киевского режима не пригласили бы на саммит НАТО, уверен собеседник радио «Комсомольская правда».

«Списанных не приглашают на международные мероприятия по типу саммита НАТО. Даже на ужин, даже на фотографирование где-то сбоку, даже без участия в совещаниях с правом голоса. А Зеленский там присутствует», — подчеркнул политолог.