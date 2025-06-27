По стопам Лесли: Блогерши столкнулись с домогательствами во время съёмки в Петербурге

Две молодые блогерши стали жертвами неожиданного домогательства у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Мужчина, который вмешался в их съёмку, грубо тронул одну из девушек за интимное место. Об этом сообщил «Mash на Мойке».

Молодые блогерши подверглись харассменту во время съёмки в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

44-летний Павел, который напал на блогершу и изначально был воспринят как бомж, на самом деле является актёром. В его фильмографии множество ролей, включая образы полицейского, солдата и крестьянина. Судя по его состоянию, мужчина был пьян.