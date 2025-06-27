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27 июня, 01:24

По стопам Лесли: Блогерши столкнулись с домогательствами во время съёмки в Петербурге

Блогерши столкнулись с домогательствами во время съёмки в Санкт-Петербурге

Две молодые блогерши стали жертвами неожиданного домогательства у Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге. Мужчина, который вмешался в их съёмку, грубо тронул одну из девушек за интимное место. Об этом сообщил «Mash на Мойке».

Молодые блогерши подверглись харассменту во время съёмки в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

44-летний Павел, который напал на блогершу и изначально был воспринят как бомж, на самом деле является актёром. В его фильмографии множество ролей, включая образы полицейского, солдата и крестьянина. Судя по его состоянию, мужчина был пьян.

Мужчина, потрогавший блогершу за интимное место в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

Мужчина, потрогавший блогершу за интимное место в Санкт-Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

«Низкая самооценка и страх отказа»: Составлен психологический портрет учеников «секс-гуру» Лесли
«Низкая самооценка и страх отказа»: Составлен психологический портрет учеников «секс-гуру» Лесли

Ранее в Москве девушка обратилась в полицию, заявив, что мужчина трогал её за ягодицы. Позже появились другие пострадавшие: выяснилось, что случаи домогательств в центре столицы связаны с тренингами по пикапу, организованными блогером Алексом Лесли, который позиционирует себя как эксперт по соблазнению. Он подталкивает своих последователей к действиям, которые могут быть расценены как домогательства. В результате Следственный комитет возбудил против Лесли уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию, а самого блогера предложили признать иностранным агентом.

Обложка © Telegram / Mash на Мойке

Анастасия Никонорова
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