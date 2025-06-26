«Низкая самооценка и страх отказа»: Составлен психологический портрет учеников «секс-гуру» Лесли
Психиатр Жесткова: Последователи блогера Лесли страдают из-за низкой самооценки
Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11
Последователи скандально известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) страдают из-за низкой самооценки и страха не понравиться девушкам. Поэтому они надеются, что харизматичный «секс-гуру» научит их знакомиться с противоположным полом. Однако в реальности нельзя стать «обаятельными, привлекательными, интересными» с помощью курсов. Об этом заявила психиатр Елизавета Жесткова.
«У них низкая самооценка, они не знают, как познакомиться с девушкой в реальной жизни, боятся отказов, поэтому и записываются на такие тренинги», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».
Она также обратила внимание, что последователи Лесли не способны сопереживать ближнему, раз совершают поступки, которые могут негативно сказаться на психике другого человека. Эксперт уверена, что люди с эмпатией отказались бы выполнять задания блогера. Действия таких мужчин, к слову, можно считать сексуализированным насилием.
«Мало кому будет приятно, когда незнакомый мужчина вмешивается в твоё личностное пространство, касается тебя, тем более в достаточно интимных местах. Это, по сути, можно назвать сексуализированным насилием...» — заявила кандидат медицинских наук.
Ранее в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что мужчина схватил её за ягодицы. Позже нашлись новые пострадавшие, а также стало известно, что домогательства в центре Москвы связаны с тренингами по пикапу, которые проводил блогер Алекс Лесли, считающий себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует последователей на действия, которые можно квалифицировать как домогательства к женщинам. В итоге СК возбудил в отношении Лесли дело о склонении к изнасилованию, а самого блогера призвали признать иноагентом.