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26 июня, 15:26

«Низкая самооценка и страх отказа»: Составлен психологический портрет учеников «секс-гуру» Лесли

Психиатр Жесткова: Последователи блогера Лесли страдают из-за низкой самооценки

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Последователи скандально известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) страдают из-за низкой самооценки и страха не понравиться девушкам. Поэтому они надеются, что харизматичный «секс-гуру» научит их знакомиться с противоположным полом. Однако в реальности нельзя стать «обаятельными, привлекательными, интересными» с помощью курсов. Об этом заявила психиатр Елизавета Жесткова.

«У них низкая самооценка, они не знают, как познакомиться с девушкой в реальной жизни, боятся отказов, поэтому и записываются на такие тренинги», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Настя Рыбка пожелала тюрьмы «жопохватам» Алекса Лесли
Настя Рыбка пожелала тюрьмы «жопохватам» Алекса Лесли

Она также обратила внимание, что последователи Лесли не способны сопереживать ближнему, раз совершают поступки, которые могут негативно сказаться на психике другого человека. Эксперт уверена, что люди с эмпатией отказались бы выполнять задания блогера. Действия таких мужчин, к слову, можно считать сексуализированным насилием.

«Мало кому будет приятно, когда незнакомый мужчина вмешивается в твоё личностное пространство, касается тебя, тем более в достаточно интимных местах. Это, по сути, можно назвать сексуализированным насилием...» — заявила кандидат медицинских наук.

Адвокат раскрыл Life.ru, что грозит «гуру секса» Алексу Лесли за скандальный «телесный тренинг» в центре Москвы
Адвокат раскрыл Life.ru, что грозит «гуру секса» Алексу Лесли за скандальный «телесный тренинг» в центре Москвы

Ранее в Москве полиция приняла заявление от девушки, утверждающей, что мужчина схватил её за ягодицы. Позже нашлись новые пострадавшие, а также стало известно, что домогательства в центре Москвы связаны с тренингами по пикапу, которые проводил блогер Алекс Лесли, считающий себя «гуру секса и соблазнения». Он открыто провоцирует последователей на действия, которые можно квалифицировать как домогательства к женщинам. В итоге СК возбудил в отношении Лесли дело о склонении к изнасилованию, а самого блогера призвали признать иноагентом.

Борис Эльфанд
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