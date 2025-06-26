«Низкая самооценка и страх отказа»: Составлен психологический портрет учеников «секс-гуру» Лесли

Последователи скандально известного блогера Алекса Лесли (Александр Кириллов) страдают из-за низкой самооценки и страха не понравиться девушкам. Поэтому они надеются, что харизматичный «секс-гуру» научит их знакомиться с противоположным полом. Однако в реальности нельзя стать «обаятельными, привлекательными, интересными» с помощью курсов. Об этом заявила психиатр Елизавета Жесткова.

«У них низкая самооценка, они не знают, как познакомиться с девушкой в реальной жизни, боятся отказов, поэтому и записываются на такие тренинги», — подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Она также обратила внимание, что последователи Лесли не способны сопереживать ближнему, раз совершают поступки, которые могут негативно сказаться на психике другого человека. Эксперт уверена, что люди с эмпатией отказались бы выполнять задания блогера. Действия таких мужчин, к слову, можно считать сексуализированным насилием.