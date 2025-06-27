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Регион
27 июня, 08:44

Ученик «секс-гуру» Лесли задержан после «телесных тренингов» в центре Москвы

Волк: Задержан один из учеников блогера Лесли, пристававший к девушкам в Москве

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

Алекс Лесли. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории РФ) / alexlesley11

В Москве задержали одного из учеников Алекса Лесли, который устроил «телесные тренинги» прямо в центре столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — написала Волк в своём телеграм-канале.

Она добавила, что в ближайшее время задержанного передадут следственным органам.

По стопам Лесли: Блогерши столкнулись с домогательствами во время съёмки в Петербурге
По стопам Лесли: Блогерши столкнулись с домогательствами во время съёмки в Петербурге

Напомним, что в Москве полиция расследует серию случаев домогательств, начавшихся с заявления девушки, что мужчина трогал её за ягодицы. В ходе расследования выяснилось, что эти инциденты связаны с тренингами по пикапу, организованными блогером Алексом Лесли, позиционирующим себя как эксперт в области соблазнения. Лесли, как утверждается, подстрекает своих учеников к действиям, которые могут быть квалифицированы как домогательства. Следственный комитет возбудил в отношении блогера уголовное дело по статье о склонении к изнасилованию, также рассматривается вопрос о признании Лесли иностранным агентом.

Наталья Афонина
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