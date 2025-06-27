Ученик «секс-гуру» Лесли задержан после «телесных тренингов» в центре Москвы

В Москве задержали одного из учеников Алекса Лесли, который устроил «телесные тренинги» прямо в центре столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Мои коллеги из столичной полиции задержали одного из молодых людей, которые по совету псевдокоуча приняли участие в съемках скандальных видеороликов. Им оказался уроженец Тульской области 1993 года рождения», — написала Волк в своём телеграм-канале.