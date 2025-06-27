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Регион
27 июня, 16:08

Путин завершил двухдневный визит в Белоруссию

Владимир Путин в ходе визита в Минск. Обложка © Life.ru

Владимир Путин в ходе визита в Минск. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Белоруссию. Кремль опубликовал кадры с главой государства, поднимающимся по трапу в самолёт.

Видео © Telegram/Кремль.Новости

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Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом 26 июня. Лидер РФ принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета — руководящего органа ЕАЭС. На мероприятиях в белорусской столице глава государства встретился с Александром Лукашенко, который показал российскому коллеге новинки автопрома республики на площадке «Белэкспо», в том числе знаменитый БелАЗ. Также в Минске во Дворце независимости состоялась отдельная двусторонняя встреча президента России с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Также Путин дал пресс-конференцию после саммита ЕАЭС, затронув тему переговоров с Киевом.

Александра Вишнякова
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