Путин завершил двухдневный визит в Белоруссию
Владимир Путин в ходе визита в Минск. Обложка © Life.ru
Президент России Владимир Путин завершил двухдневный визит в Белоруссию. Кремль опубликовал кадры с главой государства, поднимающимся по трапу в самолёт.
Видео © Telegram/Кремль.Новости
Напомним, Владимир Путин прибыл в Белоруссию с двухдневным визитом 26 июня. Лидер РФ принял участие в пленарной сессии Евразийского экономического форума и заседании Высшего Евразийского экономического совета — руководящего органа ЕАЭС. На мероприятиях в белорусской столице глава государства встретился с Александром Лукашенко, который показал российскому коллеге новинки автопрома республики на площадке «Белэкспо», в том числе знаменитый БелАЗ. Также в Минске во Дворце независимости состоялась отдельная двусторонняя встреча президента России с наследным принцем Абу-Даби Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном. Также Путин дал пресс-конференцию после саммита ЕАЭС, затронув тему переговоров с Киевом.