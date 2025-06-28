Речь Владимира Зеленского в Совете Европы была провокационной и оторванной от реальности. По словам отставного подполковника армии США Дэниела Дэвиса, глава киевского режима заявил о намерении Украины нанести поражение России, что свидетельствует о потере связи с реальностью.

«Самое страшное, что ему аплодировали стоя парламентарии из всех стран Европы, они также потеряли связь с реальностью», — сказал он в эфире своего YouTube-канала, удивившись реакцией политиков.