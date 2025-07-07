Смертное место: Маг рассказал, чем опасно здание Минтранса, напомнив историю древней Москвы

Вслед за чередой печальных происшествий (самоубийство Романа Старовойта, а также внезапная кончина сотрудника Минтранса России) маг Григорий Васильев сообщил Life.ru о зловещей ауре, окутывающей здание ведомства. Он утверждает, что земля под ним пропитана кровью и это место превратилось в проклятое, и предостерегает от опасности тех, кто попадает туда без защиты.

Участок на Старой Басманной, где сейчас находится здание министерства, имеет, согласно эзотерическим представлениям, глубокую и болезненную историю. Считается, что это место связано с древней травмой, которую пережила Москва.

Давно, в те времена, когда город только начинал свой путь, на этом месте проходили кровавые бои и казни. Здесь располагались древние кладбища и места страдания — места, где умирали невинные и грешные. Говорят, что в эпоху московских княжеств и даже позже — во времена Смуты — сюда свозили тела погибших воинов и жертв политических репрессий. Григорий Васильев Маг

Собеседник Life.ru отметил, что многое из трагического прошлого скрыто от глаз нынешнего поколения, однако земля не забыла ни капли крови, ни единой слезинки.

Васильев утверждает, что возведение здания, где сейчас располагается Минтранс, на месте бывшего кладбища привело в XX веке к тому, что земля пропиталась страданиями ушедших. По его мнению, это создало мощный энергетический очаг негатива, своего рода рану, притягивающую мрак и смерть. Души, погибшие насильственной смертью или ставшие жертвами трагических обстоятельств на этой территории, остались здесь, подпитываясь энергией живых и постепенно лишая их жизненных сил.

«Вот почему это место стало смертным — оно не просто построено на проклятой земле, оно стало её сердцем. Каждая смерть здесь оставила свой след, каждое страдание — свою тень», — рассказал маг.

По словам эксперта, любой, кто без подготовки или защиты окажется в этом проклятом месте, неминуемо станет жертвой древнего зла. Здание, пропитанное кровью и слезами миллионов, превратилось в склеп, хранящий ужасы прошлого. Васильев предупредил, что лишь посвящённые в тайны этого места и умеющие противостоять тёмным силам имеют шанс на выживание.