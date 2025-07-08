Адвокат оценил решение суда по иску матери-одиночки из-за аферы с квартирой Долиной
Адвокат Жорин счёл несправедливым решение суда по иску матери-одиночки к Долиной
Лариса Долина. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / larisa.dolina.official
Мать-одиночка Полина Лурье лишилась средств к существованию и приобретённой у Ларисы Долиной квартиры. Сделка была аннулирована, так как певица стала жертвой мошенников. Лурье попыталась в судебном порядке добиться от Долиной возврата уплаченных за жилище средств, однако суд поддержал артистку. Адвокат Сергей Жорин выразил несогласие с таким вердиктом, назвав его несправедливым.
«Мне лично это решение видится несправедливым. Насколько мне известно, Лурье проявила необходимую добросовестность и осмотрительность», — пояснил специалист в беседе с порталом «Страсти».
Позднее Лурье и её представители обжаловали решение Хамовнического суда. По словам Жорина, у матери-одиночки есть шансы на успех в апелляционной инстанции, поскольку логичным было бы вернуть каждой стороне то, что она потеряла: Долиной – квартиру, Лурье – деньги. Однако суд принял иное решение, сочтя, что покупательница должна была насторожиться из-за подозрительно низкой цены и спешки при заключении сделки.
Адвокат подчеркнул, что статус матери-одиночки не является юридическим основанием для выплаты ей денег, но может повлиять на общественное мнение и стратегию защиты, позволяя сделать акцент на её уязвимом положении.
Жорин предположил, что известность Долиной могла сыграть свою роль в исходе дела. Широкое освещение в СМИ сделало дело резонансным. Возможно, суд проявил осторожность, чтобы не нанести ущерб репутации правосудия. Публичный статус звезды, вероятно, повлиял на приоритеты суда, который мог посчитать более важным восстановить права жертвы мошенничества, чем права покупателя.
Напомним, что прошлым летом по совету мошенников Лариса Долина продала свою квартиру площадью 236 квадратов. Она перевела деньги на их счета, а часть отправила им с курьером. Следствие вычислило одного из подельников с банковской картой на руках, куда артистка скидывала 10 миллионов. В марте 2025 года суд вернул певице её жилище. А в мае покупательница квартиры обжаловала в суде передачу недвижимости Долиной.