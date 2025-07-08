Адвокат оценил решение суда по иску матери-одиночки из-за аферы с квартирой Долиной

Мать-одиночка Полина Лурье лишилась средств к существованию и приобретённой у Ларисы Долиной квартиры. Сделка была аннулирована, так как певица стала жертвой мошенников. Лурье попыталась в судебном порядке добиться от Долиной возврата уплаченных за жилище средств, однако суд поддержал артистку. Адвокат Сергей Жорин выразил несогласие с таким вердиктом, назвав его несправедливым.

«Мне лично это решение видится несправедливым. Насколько мне известно, Лурье проявила необходимую добросовестность и осмотрительность», — пояснил специалист в беседе с порталом «Страсти».

Позднее Лурье и её представители обжаловали решение Хамовнического суда. По словам Жорина, у матери-одиночки есть шансы на успех в апелляционной инстанции, поскольку логичным было бы вернуть каждой стороне то, что она потеряла: Долиной – квартиру, Лурье – деньги. Однако суд принял иное решение, сочтя, что покупательница должна была насторожиться из-за подозрительно низкой цены и спешки при заключении сделки.

Адвокат подчеркнул, что статус матери-одиночки не является юридическим основанием для выплаты ей денег, но может повлиять на общественное мнение и стратегию защиты, позволяя сделать акцент на её уязвимом положении.