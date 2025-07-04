Расследование дела об афере с квартирой Долиной завершено

Расследование уголовного дела, связанного с мошенническими действиями в отношении Народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной, завершено. Материалы переданы в прокуратуру Центрального административного округа для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В деле есть четыре фигуранта – трое мужчин: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также женщина Надежда Цырульникова. Они обвиняются в совершении преступления по статье 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года участники организованной группы, действуя согласованно и при поддержке других неустановленных лиц, обманным путём похитили у потерпевшей денежные средства на сумму свыше 175 миллионов рублей.

Кроме того, злоумышленники лишили артистку права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке, чья рыночная стоимость по экспертной оценке превышает 138 миллионов рублей. В совокупности ущерб составил более 317 миллионов рублей с учетом банковских комиссий и расходов на проведение сделки.