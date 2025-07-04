Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 12:24

Расследование дела об афере с квартирой Долиной завершено

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Расследование уголовного дела, связанного с мошенническими действиями в отношении Народной артистки Российской Федерации Ларисы Долиной, завершено. Материалы переданы в прокуратуру Центрального административного округа для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

В деле есть четыре фигуранта – трое мужчин: Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа, а также женщина Надежда Цырульникова. Они обвиняются в совершении преступления по статье 159 УК РФ, предусматривающей ответственность за мошенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, с 2 апреля по 12 июля 2024 года участники организованной группы, действуя согласованно и при поддержке других неустановленных лиц, обманным путём похитили у потерпевшей денежные средства на сумму свыше 175 миллионов рублей.

Кроме того, злоумышленники лишили артистку права собственности на квартиру в Ксеньинском переулке, чья рыночная стоимость по экспертной оценке превышает 138 миллионов рублей. В совокупности ущерб составил более 317 миллионов рублей с учетом банковских комиссий и расходов на проведение сделки.

Надежда Цырульникова дополнительно обвиняется в совершении трех аналогичных преступлений на территории Москвы.

Адвокат оценил шансы вернуть отписанную мошенникам квартиру, если вы не Лариса Долина
Адвокат оценил шансы вернуть отписанную мошенникам квартиру, если вы не Лариса Долина

Напомним, что прошлым летом по совету мошенников Лариса Долина продала свою квартиру площадью 236 квадратов. Она перевела деньги на их счета, а часть отправила им с курьером. Следствие вычислило одного из подельников с банковской картой на руках, куда артистка скидывала 10 миллионов. В марте 2025 года суд вернул певице её жилище, но теперь ей придётся выплачивать более 110 млн компенсации несостоявшейся владелице.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar