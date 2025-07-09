Президент США Дональд Трамп был вынужден возобновить поставки оружия на Украину, оказавшись под давлением «друзей» Киева из Вашингтона. В реальности им плевать на судьбу Незалежной, однако признать победу России они тоже не могут. Об этом заявил политолог Юрий Светов.

«На самом деле западных политиков не волнует судьба Украины. Ключевая проблема в том, что они не могут признать победу России, так как для них это станет политическим харакири. Отсюда и давление на Трампа, и их убеждённость в том, что военные поставки помогут Киеву одержать победу», — объяснил собеседник Инфо24.

Однако есть ещё одна причина, уверен эксперт. По его словам, президент России Владимир Путин в ходе очередной беседы объяснил американскому коллеге, что конфликт на Украине должен быть решён на условиях РФ, поэтому Трамп, который рассчитывает получить Нобелевскую премию мира, решил добиться прекращения огня, усилив давление на нашу страну. При этом хозяин Белого дома сам находится под давлением Конгресса.