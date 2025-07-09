Создатель и президент «Фонда кино Абхазии» Александр Басария, оскорбивший российских туристов провокационными заявлениями, когда-то являлся сотрудником Агентства США по международному развитию (USAID). Об этом рассказала РИА «Новости» член комитета Госдумы по международным делам Роза Чемерис.

«Репутация провокатора — под стать: ещё год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны чётко и однозначно публично обозначить этот факт», — объяснила она.

По её словам, словесный выпад Басарии в адрес россиян является «удивительной вольностью» и прямой провокацией, что должно подорвать фундамент отношений между Абхазией и Россией. Чемерис уверена, что Басария рассчитывал на симметричный ответ Москвы и охлождение отношений между странами после своего завления. Она добавила, что глава «Фонда кино» — всего лишь фиктивное лицо, которое не представляет госструктуры, но может создать проблемы и попытаться продолжить раскачку ситуации.

Напомним, директор «Фонда кино» в Абхазии Александр Басария заявил, что дешёвые путёвки представляют угрозу для национальной безопасности страны. Туристы, которые приезжают в Абхазию из России именно по таким предложениям, не поддерживают местный бизнес, а значит экономически не выгодны. То есть они не посещают рестораны и экскурсии, а фактически изолируются в своих «маленьких анклавах», посетовал Басария. После волны возмущения он принёс извинения за слова о российских туристах. Министерство туризма Абхазии назвало высказывания предпринимателя провокационными и подчеркнуло, что уважительно относится к гостям из РФ. Там также напомнили, что «Фонд кино» является частной организацией и не отражает мнение госструктур.