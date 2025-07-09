Песков: У РФ и США нет разногласий по способу решения конфликта на Украине

Москва и Вашингтон пытаются найти выход из кризиса на Украине политико-дипломатическим путём, поэтому в данном вопросе стороны солидарны. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, что между США и РФ будто увеличивается число разногласий, а процесс переговоров по Украине заходит в тупик.