Песков: У РФ и США нет разногласий по способу решения конфликта на Украине
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Москва и Вашингтон пытаются найти выход из кризиса на Украине политико-дипломатическим путём, поэтому в данном вопросе стороны солидарны. Так ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов о том, что между США и РФ будто увеличивается число разногласий, а процесс переговоров по Украине заходит в тупик.
«Здесь нет разногласий. Здесь есть желание действительно решить проблему политико-дипломатическими средствами и сделать это очень быстро», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Также российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на пару дней с целью организации вывоза тел погибших. Но Владимир Зеленский в хамской манере отклонил идею. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума. Сейчас Россия ждёт предложений Киева о дате третьего раунда переговоров.