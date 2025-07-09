«Создать видимость»: В Раде раскрыли показуху Трампа по Украине

Решение президента США Дональда Трампа о поставках оружия Украине некоторые восприняли как сигнал о его превращении в «президента войны», однако это просто игра на публику. Такое мнение выразил украинский нардеп Артём Дмитрук.

«Многие восприняли разрешение Трампа на поставку оружия Украине как сигнал о том, что Трамп теперь будет «президентом войны». Так же, как и его заявление о том, что после разговора с Путиным он остался недоволен. Сегодня он недоволен, завтра будет «хороший разговор» — и ничего зазорного в этом нет. Это и есть современная политика», — написал Дмитрук у себя в социальных сетях.

Что касается обещания Трампа передать Украине 10 ракет Patriot и, возможно, ещё одну систему, то, по мнению Дмитрука, это лишь политическая жестикуляция. Такие поставки не окажут существенного влияния на ход боевых действий, учитывая масштабы атак. Только за одну ночь по Украине выпускают сотни дронов и ракет, а 10 ракет Patriot смогут уничтожить максимум 10 целей, что составляет менее 1,5% от одной атаки.