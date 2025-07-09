Папа Римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры России и Украины
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Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским подтвердил готовность Ватикана выступить в качестве площадки для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил секретариат Святого престола.
В заявлении отмечается, что понтифик выразил готовность принять представителей России и Украины для диалога на территории Ватикана. Он подчеркнул важность переговоров как оптимального пути к прекращению боевых действий. С Зеленским понтифик обсудил текущую ситуацию и необходимость достижения справедливого и долгосрочного мира. Лев XIV также выразил соболезнования в связи с жертвами конфликта, подтвердил свою молитвенную поддержку украинскому народу и призвал к усилиям по освобождению пленных и поиску взаимоприемлемых решений.
Встреча прошла в летней резиденции Папы в Кастель-Гандольфо, куда он временно переехал из Ватикана на две недели. Визит Зеленского в Италию связан с его участием в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Риме 10–11 июля. Кроме того, он планирует провести переговоры с представителями итальянского руководства.
Идея использования Ватикана в качестве переговорной площадки была выдвинута Львом XIV сразу после его избрания в начале мая. Тогда он предложил организовать встречу «противников, чтобы они посмотрели друг другу в глаза». Эта инициатива получила поддержку со стороны западных стран, а в СМИ начали активно обсуждать возможные сценарии. Поводом для спекуляций стало также то, что во время похорон бывшего Папы Франциска в конце апреля президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский беседовали в соборе Святого Петра.
Российская сторона ранее заявляла, что место для новых переговоров должно быть согласовано обеими сторонами. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что Ватикан, будучи католическим центром, является «неэлегантным» вариантом для переговоров между двумя православными странами.
Напомним, первый раунд переговоров России и Украины состоялся 16 мая. По его итогам стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000». 2 июня состоялся второй раунд. В ходе переговоров была достигнута договорённость о масштабном обмене военнопленными. Параллельно с этим, российская сторона выступила с инициативой о временном прекращении огня на 2-3 дня с целью организации вывоза тел погибших, однако Зеленский в хамской манере отклонил данное предложение. Также российская делегация передала украинской стороне свой вариант меморандума.