Папа Римский подтвердил готовность Ватикана принять переговоры России и Украины

Папа Римский Лев XIV на встрече с Владимиром Зеленским подтвердил готовность Ватикана выступить в качестве площадки для переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщил секретариат Святого престола.

В заявлении отмечается, что понтифик выразил готовность принять представителей России и Украины для диалога на территории Ватикана. Он подчеркнул важность переговоров как оптимального пути к прекращению боевых действий. С Зеленским понтифик обсудил текущую ситуацию и необходимость достижения справедливого и долгосрочного мира. Лев XIV также выразил соболезнования в связи с жертвами конфликта, подтвердил свою молитвенную поддержку украинскому народу и призвал к усилиям по освобождению пленных и поиску взаимоприемлемых решений.

Встреча прошла в летней резиденции Папы в Кастель-Гандольфо, куда он временно переехал из Ватикана на две недели. Визит Зеленского в Италию связан с его участием в Конференции по восстановлению Украины, которая пройдёт в Риме 10–11 июля. Кроме того, он планирует провести переговоры с представителями итальянского руководства.

Идея использования Ватикана в качестве переговорной площадки была выдвинута Львом XIV сразу после его избрания в начале мая. Тогда он предложил организовать встречу «противников, чтобы они посмотрели друг другу в глаза». Эта инициатива получила поддержку со стороны западных стран, а в СМИ начали активно обсуждать возможные сценарии. Поводом для спекуляций стало также то, что во время похорон бывшего Папы Франциска в конце апреля президент США Дональд Трамп и Владимир Зеленский беседовали в соборе Святого Петра.