«Страдает бессонницей и боится отчисления»: Стало известно, как живёт девушка Старовойта после его смерти
Девушка Старовойта после его смерти была вынуждена съехать из дома в гостиницу
Роман Старовойт и Полина Корнеева. Обложка © VK / КГМУ Курск
Возлюбленная Романа Старовойта, который 7 июля покончил с собой, была вынуждена съехать из их дома в Подмосковье в гостиницу, потому что вся недвижимость опечатана правоохранителями. Полина Копылова сначала думала переехать к маме в квартиру в центре Москвы, но знакомым она сказала, что и ту опечатали. Об этом сообщает Mash.
В разговорах с близкими девушка говорит, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта. После его смерти она страдает бессонницей и боится отчисления из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена.
Где она учится на онкоортопеда. Кроме того, знакомым она говорит, что хотела бы вернуться в родной Курск. Но ей якобы намекнули, что это может быть опасно.
Напомним, 7 июля Роман Старовойт был снят с поста руководителя Минтранса, а спустя несколько часов стало известно о его самоубийстве. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное дело с лишением свободы до 20 лет. На опознание тела прибыла его молодая возлюбленная Полина.
А сегодня, 10 июля, в Москве проходит церемония прощания с бывшим министром транспорта России и экс-главой Курской области. В зале находится бывшая жена и дети Старовойта, Полина там пока замечена не была.