«Страдает бессонницей и боится отчисления»: Стало известно, как живёт девушка Старовойта после его смерти

Возлюбленная Романа Старовойта, который 7 июля покончил с собой, была вынуждена съехать из их дома в Подмосковье в гостиницу, потому что вся недвижимость опечатана правоохранителями. Полина Копылова сначала думала переехать к маме в квартиру в центре Москвы, но знакомым она сказала, что и ту опечатали. Об этом сообщает Mash.

В разговорах с близкими девушка говорит, что «не воровала деньги» и была не в курсе дел Старовойта. После его смерти она страдает бессонницей и боится отчисления из ординатуры МНИОИ им. П. А. Герцена.