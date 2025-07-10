Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания с экс-министром транспорта. Они сидят возле гроба.

Старовойт развёлся с женой Светланой в 2021 году, в браке у пары родилось две дочки, младшей Анастасии сейчас 15 лет, старшей Ангелине — 18.