Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания
Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания с экс-министром транспорта. Они сидят возле гроба.
Бывшая жена Романа Старовойта с дочерьми приехала на церемонию прощания. Фото © Life.ru
Старовойт развёлся с женой Светланой в 2021 году, в браке у пары родилось две дочки, младшей Анастасии сейчас 15 лет, старшей Ангелине — 18.
Напомним, сегодня, 10 июля, в Москве проходит церемония прощания с бывшим министром транспорта России и экс-главой Курской области. 7 июля Роман Старовойт был снят с поста руководителя Минтранса, а спустя несколько часов стало известно о его самоубийстве. По предварительным данным, чиновнику могло грозить уголовное дело с лишением свободы до 20 лет, так как против него дал показания его бывший заместитель и экс-глава Курской области Алексей Смирнов, который в настоящее время находится под арестом.
Тело Старовойта нашли недалеко от парковки, куда он приехал на автомобиле Tesla. На опознание прибыла его молодая возлюбленная Полина. Она пока замечена на прощании не была.
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